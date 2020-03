Auch Spielemesse E3 wegen Coronavirus-Risiken abgesagt

Anzeige

Los Angeles. Die Spielemesse E3 ist als weitere Großveranstaltung der Tech-Branche wegen der Coronavirus-Ausbreitung abgesagt worden. Man wolle daran arbeiten, Produkt-Vorstellungen ins Netz zu verlegen, kündigten die Veranstalter am Mittwoch an. “Wir prüfen mit unseren Mitgliedern auch Möglichkeiten, ein Online-Erlebnis zu koordinieren, um Branchenankündigungen und -nachrichten im Juni 2020 zu präsentieren”, hieß es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Messe soll erst wieder 2021 starten

Die E3 in Los Angeles ist traditionell eine der wichtigsten Plattformen für die Präsentation neuer Spieletitel. In diesem Jahr hatten allerdings bereits mehrere Branchen-Schwergewichte wie Sony ihre Teilnahme abgesagt. Die diesjährige E3 sollte vom 9. bis zum 11. Juni in Los Angeles stattfinden. Die Messe soll nun erst 2021 wieder stattfinden. Die von Ausstellern und Besuchern gezahlten Gelder sollen vollständig erstattet werden.

Abgesagt wurden bereits unter anderem die Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona sowie die Entwicklerkonferenzen von Facebook und Google in Kalifornien.

