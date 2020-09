Ärger um AppleWatch-Armband – wenn’s nicht passt, muss die ganze Uhr zurück

Anzeige

Wer sich eines der schicken neuen geschlossenen Armbänder für die Apple Watch zulegen möchte, muss seine Handgelenks-Größe mit einer Papiervorlage ausmessen, die Apple als PDF zur Verfügung steht. Wenn das allerdings nicht passt, was bei etlichen Bestellern wohl der Fall war, muss gleich das gesamte Paket zurückgeschickt werden. Das sorgt für großen Ärger in der Community, da die Wartezeiten für eine Neubelieferung teilweise bis in den November gehen.

Das Messband zum Auswählen der Armband-Größe für die neuen Loop-Armbänder der AppleWatch. © Quelle: Daniel Killy/RND

Apple hatte sich das so schön gedacht: Einfach ein PDF zur Verfügung stellen – und die Kunden messen ihre Handgelenks-Größe selbst aus. Nach dem Ausschneiden des Messbandes und der Anprobe hat man die Wahl zwischen neun Größen bei den “Loop”-Bändern aus Silikon und den den “Braided Loop”-Bändern aus Silikonfasern und recyceltem Polyester­garn. Bei den ersten Auslieferungen der AppleWatch 6 hat sich aber schnell herausgestellt, dass die Papiervorlage anscheinend zu ungenau ist oder teilweise falsch gemessen wurde.

Uhr und Armband eine “individuell konfigurierte Bestellung”

Wer nun eine AppleWatch 6 oder eine AppleWatch SE mit einem der beiden neuen Bänder erworben hat, hat Pech. Die Uhr gilt bei Apple als Gesamtpaket, muss also inklusive des nicht passenden Armbandes zurückgeschickt werden. Da die neuen Geräte nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, verlängern sich die Lieferzeiten nun auf Ende Oktober bis Ende November.

Auch Apple-Mitarbeiter im Support schienen Mitleid mit den Kunden zu haben, wie sich auf Twitter zeigt. Sie verstehen die Entscheidung nicht, verweisen aber darauf, dass Apple die Kombination aus Uhr und Band als eine individuell konfigurierte Bestellung betrachtet.

Nach Angaben der Fachseite “MacRumors” hätten manche Kunden allerdings Erfolg gehabt bei ihrem Versuch, die Bänder in einem AppleStore umzutauschen. Ob das aber eine offizielle Option ist oder werden kann, ist noch nicht klar. All die geschilderten Fälle beziehen sich auf Auslieferungen in den USA.

Wie die Situation in Deutschland ist, ist noch unklar. Eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland bei Apple blieb zunächst unbeantwortet.