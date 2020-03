ARD-Corona-Satire sorgt für Aufregung: „Schöner und sinnvoller Reflex der Natur“

Anzeige

Anzeige

Die Pandemie, so heißt es in dem Video des Satirikers Schlecky Silberstein, sei ein „schöner und sinnvoller Reflex der Natur“. Schließlich erwische es in erster Linie alte Menschen. Und dass die daran stürben, das sei nur gerecht. Denn es sei ja schließlich die Generation 65 plus, die diesen „Planeten voll gegen die Wand gefahren“ habe.

In dem Video wird dann erwähnt, dass auch Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Risikogruppe gehörten – die seien ja meist auch zu dick und kämen großenteils aus den USA.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Dazu wird eine Kulisse aus Hamburger-Bergen und Fritten-Landschaften eingeblendet, die deutlich auf US-amerikanisches Fastfood hinweist. Neben Silberstein steht ein älterer, übergewichtiger Mann mit nacktem Oberkörper. Das Virus, so Silberstein, habe eigentlich nur gute Seiten: “Es rafft die die Alten dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühelos.”

Anzeige

Und auch mit der amerikanischen Devise des “Wachstums um jeden Preis” sei nun Dank Corona Schluss. Konsum und Flugverkehr kämen zum erliegen, der Planet freue sich – und es gebe sowieso zu viele Menschen. Das Coronavirus sei ein „schöner und sinnvoller Reflex der Natur, um uns Menschen mal wieder zu sagen, wer hier eigentlich die Hosen an hat. Corona ist deshalb da, weil wir es nicht anders verdient haben.“

Video Coronavirus: Diese Maßnahmen schützen mich 0:55 min Das neuartige Coronavirus hat Deutschland erreicht, doch es gibt viele Möglichkeiten, um sich vor dem Anstecken zu schützen. © Daniel Killy/RND

Anzeige

Nach 2 Minuten und sechs Sekunden ist das Video vorbei, nachdem der Satiriker und sein Halbnackt-Komparse mit einem Apfel in der Hand auch noch den Baum der Erkenntnis ins Spiel bringen. Am Schluss husten Satiriker und Statist sich zu den Hintergrundklängen von Edward Griegs “Peer Gynt Suite” gegenseitig an.

Nach dem WDR-Chinderchor, der mit seinem Lied „Oma ist ne Umweltsau“ im Dezember für Empörung und Schlagzeilen gesorgt hatte, gibt es jetzt schon wieder Aufregung um einen öffentlich-rechtlichen Beitrag.