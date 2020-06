Apple WWDC: Das ist neu bei iOS 14

Anzeige

Anzeige

Apple-Chef Tim Cook ging zu Beginn seiner Keynote auf die aktuelle Situation in der Welt und in den USA ein. Er sprach über Rassismus und die Corona-Pandemie. Die digitale Form des Konferenz ermögliche es, mehr Menschen teilzunehmen, so Cook. Dann ging das Unternehmen auf die neuen Feature der Apple-Produkte ein.

Das ist neu bei iOS 14

Das neue iPhone-Betriebssystem iOS 14 hat einige neue Features:

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Homescreen bekommt eine neue Funktion zum Sortieren der Apps. Mit der “App Library” kann man automatisch alle Apps in verschiedenen Ordnern organisieren. Auf diese Weise braucht man nicht mehr so viele App-Pages.

Auch die Widgets-Funktion wird überarbeitet. Sie sollen schöner, informativer und in verschiedenen Größen erhältlich sein. Die einzelnen “Widgets” wie etwa das Wetter-Widget können einfacher verschoben und platziert werden.

“Picture in Picture” ermöglich es verschiedene Fenster offen zu halten, zum Beispiel einen Film in der Messanger-App, das Audio läuft währenddessen weiter.

Das ist neu bei Siri

Anzeige

Auch Siri bekommt ein neues Design und wird schlauer. Der Assistent kann nun auch Audiodateien verschicken. Die Diktierfunktion wurde verbessert und Siri kann mehr neue Sprachen und ganze Konservationen übersetzen. Dazu gibt es auch eine neue App namens “Translate”, die auch offline funktioniert.

Das ist neu bei Messages

Anzeige

Wichtige Konversationen können nun oben angeheftet werden.

Die Memojis bekommen neue Looks - darunter Mund-Nasen-Schutzmasken.

In Gruppenchats kann man nun auch Inline-Replies und Mentions verwenden. Es gibt die Möglichkeit nur dann informiert zu werden, wenn man erwähnt wird. Die Gruppen lassen sich personalisieren.

Das ist neu bei Apple Maps

Das Kartenmaterial der App wird verbessert und die App ist in weiteren Ländern verfügbar. In iOS 14 soll es einfacher werden, Orte zu finden. Außerdem gibt es eine Funktion, die es leichter machen soll, nachhaltig zu reisen. Dazu gibt es unter anderem einen Fahrradnavigator, der zum Beispiel auf Höhenunterschiede eingeht. Auch für Elektroautos erhält Maps eine neue Funktion namens “EV-Routing”, die Ladestation anzeigt. Dazu arbeitet Apple unter anderem mit BMW und Ford zusammen.

Neue Funktion: CarKey

Anzeige

Die neue CarKey-Funktion erlaubt es, das Auto mit dem iPhone zu öffnen. Das erste Auto, das diese Funktion unterstützt ist der 5er BMW. Der Schlüssel lässt sich per iMessage mit anderen Nutzern teilen. Man kann den iPhone-Schlüssel personalisieren - zum Beispiel, in dem man bestimmte Nutzer zeitlich begrenzen.

Das ist neu im App Store

Die Funktion AppClips soll einem die richtige App zur richtigen Zeit präsentieren. AppClips sind Teile einer App, die man zum Beispiel aus Nachrichten aufrufen kann. Apple Pay ist integriert. Wenn man die App behalten möchte, kann man die sie leicht herunterladen.