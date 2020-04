Apple: Sicherheitslücke in Mail-App - auch in neuester iOS-Version

Anzeige

Berlin. In Apples vorinstallierter Mail-App für iPhones und iPads klaffen Forschern zufolge mehrere gravierende Sicherheitslücken. Über sie könnten Angreifer mit Hilfe manipulierter Mails Schadcode auf die Geräte schleusen, berichtet das IT-Fachportal „Heise Online“ unter Berufung auf das Sicherheitsunternehmen Zecops.

Weil die Lücken auch in der aktuellsten iOS-Version 13.4.1 vorhanden sind und den Experten zufolge bereits seit längerer Zeit für Angriffe ausgenutzt werden, sollten Nutzer die Mail-App am besten so lange nicht mehr verwenden, bis es einen Patch für die Schwachstellen gibt. In dieser Zeit können Nutzer auf andere Mail-Apps ausweichen, etwa das kostenlos nutzbare Newton Mail.

Die Lücken seien an Apple gemeldet worden, und das Unternehmen hat diese laut Zecops in der Beta von iOS 13.4.5 auch behoben. Allgemein verfügbar sei das Update aber noch nicht.

Opfer merken nichts vom Angriff

Die Opfer merken laut Bericht nichts von dem Angriff, möglich ist lediglich, dass die Mail-App langsamer läuft, als sonst. Möglich sei, dass fehlgeschlagene Angriffe durch eine E-Mail mit dem Text “This message has no content” zu finden sind. Diese Nachricht ist allerdings auch ohne Hackerangriff zu lesen - offenbar auch relativ häufig. Seit iOS 13 klagen Nutzer über erhebliche Probleme mit der Mail-App.

