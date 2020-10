Apple kündigt Keynote „Hi, Speed“ an: Was wird vorgestellt?

Anzeige

Nach der vergangenen Keynote „Time Flies“, auf der Apple seine neuste Watch und die nächste iPad-Generation vorgestellt hat, steht der nächste Termin fest: Am 13. Oktober ab 19 Uhr präsentiert das Unternehmen weitere Produkte. Wie zahlreiche Tech-Medien berichten, wird Apple vermutlich das neue iPhone 12 vorstellen, das erstmals mit 5G-Modem ausgestattet ist.

Dies lässt auch der Name des Events vermuten. „Hi, Speed“ - („Hallo Geschwindigkeit“) ist ein erster Hinweis auf die verbaute 5G-Technologie, die in Zukunft ein noch schnelleres Surferlebnis gewährleisten soll.

iPhone 12 in vier Varianten

Wie bereits seit Längerem von verschiedenen Apple-Insidern berichtet wird, könnte das iPhone in diesem Jahr in gleich vier Varianten erscheinen. Geplant sind laut „The Verge“ ein 5,4-Zoll-Modell, ein 6,1-Zoll-Modell, ein zweites 6,1-Zoll-Modell mit High-End-Spezifikationen und ein 6,7-Zoll-Modell. Auch das „Wall Street Journal“ und „Bloomberg“ berichten über identische Maße. Das kleinste Modell könnte dabei den Namen „iPhone 12 mini“ tragen, was ein Novum im Bereich der Apple-Smartphones wäre, bei anderen Hardware-Produkten wie dem „iPod mini“ und „iPad mini“ aber schon etabliert ist. Die übrigen Modell könnten mit „iPhone 12“, „iPhone 12 Pro“ und „iPhone 12 Pro Max“ betitelt werden.

Seit dem iPhone 6 hält Apple an einem ähnlichen Design für sein Smartphone fest, das mit abgerundeten Ecken daher kommt. Wie unter anderem „Mac Rumours“ berichtet, könnte die neue Generation jedoch an das iPhone 4 erinnern und kantigere Ecken aufweisen. Laut „Bloomberg“ sollen die Ränder mit Edelstahl bzw. mit Aluminium bei den günstigeren Modellen ausgestattet sein.

iPhone 12 erstmals ohne Zubehör?

Eine weitere große Neuheit könnte in diesem Jahr den Lieferumfang des iPhones betreffen. Wie der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, plant Apple, auf das Ladegerät zu verzichten. Auch die Kopfhörer würden aus der Box genommen, heißt es. Seit dem Start des ersten iPhones 2007 waren beide Komponenten fester Bestandteil der Auslieferung. Mit dem Verzicht könnte Apple den Verkauf seiner kabellosen AirPods weiter antreiben. Ein Lightning-USB-Kabel soll weiterhin Teil des Lieferumfangs sein. So können die Smartphones am Computer oder mit einem zusätzlichen Adapter aufgeladen werden.