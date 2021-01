Auflagen für App-Anbieter: Apple-Nutzer sollen mehr Kontrolle über eigene Daten erhalten

Anzeige

Anzeige

Zum heutigen Datenschutztag stellt Apple seinen Nutzern „A Day in the Life of Your Data“ vor. Dieser „Tag im Leben deiner Daten“ ist ein als Geschichte aufbereitetes Protokoll über den Weg der eigenen Daten. Auf leicht verständliche Art und Weise soll man so als Konsument lernen, wie Unternehmen Nutzerdaten über Websites und Apps hinweg verfolgen. Gezeigt wird auch, wie die Datenschutz-Funktionen in den Produkten von Apple den Nutzern mehr Transparenz und Kontrolle geben. Die Funktionen geben den Nutzern die Werkzeuge und das Wissen an die Hand, um ihre persönlichen Daten zu schützen.

Anhand eines fiktiven Tages von John und seiner siebenjährigen Tochter Emma auf dem Spielplatz schildert „A Day in the Life of Your Data“ Usern, wie Drittanbieter ihre Daten über Apps und Websites hinweg verfolgen. Zudem wird auf leicht verständliche Weise erklärt, wie weit verbreitet einige dieser Praktiken mittlerweile sind. Im Durchschnitt enthalten Apps sechs „Tracker“ von anderen Unternehmen, so Apple, deren einziger Zweck es sei, Menschen und ihre persönlichen Daten zu sammeln und zu verfolgen. Die von diesen Trackern gesammelten Daten werden zusammengefügt, geteilt und zu Geld gemacht. Der Wert dieser Daten wird auf jährlich 227 Milliarden US-Dollar beziffert.

Datenverfolgung – erklärt anhand eines Selfies

Ein drastisches Beispiel aus dem Tag von Emma und ihrem Vater ist das Selfie, das die beiden aufnehmen wollen. „Später auf dem Spielplatz machen John und Emma ein Selfie. Sie nutzen eine Foto-Filter-App, um Hasenohren in das Bild zu montieren. Die Filter-App ist allerdings in der Lage, Zugriff auf sämtliche Bilder und deren Metadaten auf dem Smartphone zu kriegen – nicht nur von dem Spielplatz-Selfie. John postet das Bild auf einer Social-Media-Plattform. Die App verbindet Johns derzeitige Online-Aktivität mit einem Haufen von Daten, die andere Apps gesammelt haben – wie etwa demographische Informationen, Konsumgewohnheiten mittels Email-Adressen, Telefonnummer oder intelligenten Anzeigen-Filtern, die herauslesen können, was für Werbung man angeklickt hat.“

Anzeige

„A Day in the Life of Your Data“ (bisher nur auf Englisch) stellt auch Apples neue Datenschutz-Features vor, die ab der kommenden Beta-Version von iOS 14, iPadOS 14 und tvOS 14 verfügbar sein werden. Dabei sind aus User-Sicht zwei Änderungen entscheidend. Ab der nächsten Betaversion müssen alle Apps im Appstore auf den Produktseiten erläutern, wie die Daten des Nutzers verwendet werden – inklusive der Informationen, ob die Daten getrackt werden. Die zweite Änderung führt noch weiter: Jeder User kann künftig individuell entscheiden, ob seine Daten verfolgt werden dürfen. Dazu müssen die Apps die Erlaubnis zum Tracken einholen.

Demnächst können Nutzer von Apple-Geräten bei jeder einzelnen App entscheiden, ob sie das Verfolgen von Daten erlauben wollen. Die Funktionen der App dürfen nicht von der Entscheidung des Users eingeschränkt werden. © Quelle: Apple Inc.

Anzeige





Dabei kann man sowohl der einzelnen App das Tracken verbieten wie auch generell per Systemeinstellung den Prozess der Hintergrundverfolgung komplett deaktivieren. Die Apps müssen, unabhängig von der Entscheidung des Nutzers, dennoch ihre volle Funktionsfähigkeit gewährleisten, sonst kommen sie künftig nicht mehr in den AppStore.

Neue Regeln gelten auch für „Clubhouse“

Diese Regeln werden auch für eine neue App gelten, die in Deutschland derzeit für viel Hype sorgt: „Clubhouse“. Auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschland räumte Apple ein, die App in ihren Datenschutz-Teams in den USA zwar bis jetzt noch nicht auf dem Schirm gehabt zu haben. Das werde sich aber ändern und „Clubhouse“ werde sehr schnell seine User fragen müssen, ob sie mit der Verfolgung ihrer Daten einverstanden seien – und das auf einem extra Screen, der die Erlaubnis des Users zur Datensammlung abfrage. Zudem müssten die Entwickler die Datenschutz-Informationen im AppStore offen legen.

„Clubhouse“ mit dem sich Gruppen-Gespräche zu unterschiedlichsten Themen organisieren lassen, wurde gerade erst von der Verbraucherzentrale Bundesverband (VDZV) abgemahnt, wie Verbandschef Klaus Müller auf Twitter mitteilte.

Anzeige

Apple versicherte, dass man ein Auge auf „Clubhouse“ haben werde. Wenn „Clubhouse“ die Datenschutz-Grundverordnung verletze, werde sie im Zweifelsfall auch aus dem App Store entfernt.

In den USA haben die neuen Apple-Maßnahmen bei Datenschützern bereits bei Datenschützern für positive Reaktionen gesorgt. So sagte Michelle Richardson vom „Center for Democracy an Technology“: „Viel zu häufig sind Nutzer ohne ihr Wissen Teilnehmer in einem Netz von Daten-Verfolgung und -Targeting. Diese Änderungen werden dazu beitragen, das Ökosystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen, indem Datenerfassung und -weitergabe transparenter sein werden und Tracking nicht mehr der Standard. Systemische Änderungen dieses Ausmaßes sind ein großer Fortschritt für alle Verbraucher.“