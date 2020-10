Hilfe im Notfall: Was Emojis über Selbstmordgedanken verraten

Anzeige

New York. Welche Emojis und Schlagwörter deuten auf mentale Probleme oder sogar eine lebensbedrohliche Lage hin? Dieser Frage ging nun eine gemeinnützige Organisation aus New York nach. Die Crisis Text Line bietet Menschen in Krisenmomenten die Möglichkeit, sie per Chat oder Telefon zu kontaktieren. Ein Angebot, das seit der Gründung der Organisation im Jahr 2003 von vielen Menschen in Amerika genutzt wurde: Allein für die Datenauswertung analysierten die Experten 129 Millionen Nachrichten mithilfe von Algorithmen. Das Ergebnis: Wer suizidale Tendenzen hatte, nutzte nur in den seltensten Fällen Worte wie “Hilfe”, “traurig” oder “verzweifelt”.

Das Pillen-Emoji 💊 und der weinende Smiley 😭 deuten auf Suizid hin

Vielmehr wurden Gründerin Nancy Lublin zufolge Termini, die das Vorhaben beschreiben, genutzt. Dazu zählten zum Beispiel die Ausdrücke “Ibuprofen”, “800 Milligramm” und “Badewanne”. Hinzu kamen Symbole, etwa das Pillen-Emoji (💊), das in einer lebensbedrohlichen Situation viermal häufiger genutzt wurde als das Wort “Suizid”. Ähnliches galt für den weinenden Smiley (😭): Er wurde beinahe doppelt so oft genutzt. Laut Lublin zeigen die Worte und Symbole, dass Betroffene über den Punkt der Planung hinaus sind und möglicherweise zur Durchführung schreiten.

Die künstliche Intelligenz der Crisis Text Line ermöglicht es, Nachrichten mit entsprechenden Schlagwörtern und Emojis zu priorisieren. Dadurch kommt es nur in wenigen Fällen dazu, dass die Seelsorger einen Rettungsdienst kontaktieren müssen. “Einen Algorithmus wie diesen zu haben, kann zwischen Leben und Tod entscheiden”, sagt Lublin.

Hier finden Menschen mit suizidalen Gedanken in Deutschland Hilfe

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes starben in Deutschland im Jahr 2017 mehr Menschen durch Selbstmord als durch Verkehrsunfälle, Drogenmissbrauch, Aids und Mord: Insgesamt verzeichnete die Behörde 9241 Fälle, darunter 6990 Männer und 2251 Frauen. Die meisten Betroffenen, nämlich 1026 Personen, waren zwischen 50 und 54 Jahre alt. Informationen und Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige gibt es bei folgenden Anlaufstellen: