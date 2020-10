Smartphones gesperrt: Microsoft warnt vor Android-Schadsoftware

Anzeige

In einem Blogbeitrag warnt das Unternehmen Microsoft derzeit vor einem schadhaften Programm, das Smartphones mit Android-Betriebssystem angreift. Die Software namens AndroidOS/MalLocker.B verbirgt sich demnach in angeblichen Android-Apps, die auf Webseiten und in Online-Foren zum Download angeboten werden. „Diese neue Variante hat unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil es sich um eine hochentwickelte Malware mit unverkennbaren bösen Eigenschaften handelt, die es schafft, die vielen Schutzmechanismen zu umgehen und nur selten von Sicherheitsmechanismen erkannt wird“, heißt es in dem Beitrag.

Zugriff zum Smartphone gesperrt

Wie die Sicherheitsexperten von Microsoft festgestellt haben, greifen die Cyberkriminellen dabei auf eine neue technische Methode zurück. Statt die Dateien auf dem Gerät zu verschlüsseln, sperrt die Schadsoftware den Zugang zum Gerät mithilfe eines Fensters. In diesem Dialog wird den Nutzern ein Erpressungsschreiben eingeblendet, das mit einem Zahlungsaufruf versehen ist. In dem beschriebenen Fall kopierten die Erpresser dabei das Logo der russischen Polizei, um zu suggerieren, dass es sich um eine offizielle Forderung handelt. Ein eingeblendeter Countdown soll die Betroffenen zu schnellerem Handeln animieren. Nutzer können das Fenster nicht minimieren und haben damit keinen Zugriff mehr auf ihr Smartphone.

Die neue Malware greift dabei zum einen auf die Anruffunktion zurück, um das Fenster bildschirmfüllend anzuzeigen. Als weiteres wird die sogenannte „onLeaveHint()“-Funktion genutzt. Diese wird ausgelöst, wenn der Nutzer eine Meldung in den Hintergrund schieben will, zum Beispiel durch das Betätigen des Home-Buttons. So bleibt die erpressende Nachricht dauerhaft im Vordergrund verankert.

Vor dem Download auf Bewertungen achten

Verbreitet wird die Schadsoftware über Webseiten und Online-Foren. Dort tarnt sie sich als beliebte Android-App, Spiel oder Videoplayer. Beim Download sollten Android-Nutzer darauf achten, dass sie ihre Anwendungen stets direkt aus dem Play Store herunterladen. Doch auch hier gelingt es Kriminellen immer wieder, ihre Programme einzuschleusen. Wer sich weiter absichern will, sollte zudem auf die Anzahl der bereits getätigten Downloads sowie auf die Bewertungen achten. Regelmäßige Backups ermöglichen zudem, dass die Daten auch außerhalb des Smartphones gesichert sind. Updates sind wichtig, um aktuelle Sicherheitsmaßnahmen seitens Google auf das Gerät zu spielen.