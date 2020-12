Apple präsentiert neue Kopfhörer AirPods Max – die Reaktionen sind gespalten

Anzeige

Cupertino. Apple steigt nach jahrelangen Spekulationen ins boomende Kopfhörer-Geschäft ein. Der iPhone-Konzern will dabei an den Erfolg seiner Airpods-Ohrstöpsel anknüpfen. Die neuen großen Over-Ear-Kopfhörer tragen den Namen AirPods Max, wie Apple am Dienstag bekanntgab. Sie werden mit Modellen von Hifi-Spezialisten wie Bose, Bang & Olufsen, B&W oder Shure konkurrieren. Apple gibt sich dabei selbstbewusst beim Preis: Die Kopfhörer werden in Deutschland für 597,25 Euro verkauft, deutlich teurer als die meisten Geräte der Wettbewerber.

Der Akku der Bluetooth-Kopfhörer soll bis zu 20 Stunden laufen. Das Modell wird in fünf Farben erhältlich sein, darunter Grün-Grau und Lachsrot. Acht verbaute Mikrofone sollen die Active Noise Cancellation (ANC) – also die Geräuschunterdrückung – optimieren. Ein 40-mm-Treiber soll für einen klaren Sound sorgen, in den Kopfhörern, die auf Siri reagieren und mit der Apple Watch agieren ist ein Apple H1-Chip verbaut. Ein Klinkenanschluss ist nicht vorgesehen, auch funktionieren die AirPods Max nicht mit Android-Betriebssystemen.

AirPods Max ab dem 15. Dezember erhältlich

Neben Standardfunktionen wie Geräuschunterdrückung setzt Apple auf seine Erfahrung bei der digitalen Sound-Bearbeitung in bisherigen AirPods und HomePod-Lautsprechern sowie ein nahtloses Zusammenspiel mit anderer Technik des Konzerns. Die AirPods sind für Apple zu einem lukrativen Geschäft geworden und halfen, eine zwischenzeitliche Delle bei iPhone-Verkäufen auszugleichen und Kunden zu binden. Die AirPods Max sollen ab dem 15. Dezember auf dem Markt erhältlich sein.

Im Netz sorgte die Präsentation der neuen Kopfhörer für gespaltene Reaktionen. Während einige dem langerwarteten Produkt entgegenfieberten, kritisierten andere Nutzer vor allem den den hohen Preis von knapp 600 Euro.

Skeptisch sehen viele auch das klobige Design der neuen Luxus-Kopfhörer.

Auch das Smart Case, das die AirPods Max vor Verschmutzung schützen soll, sorgte für Spott. Einige Nutzer erinnert das Design der Hülle an eine zu klein geratene Handtasche, andere assozieren das Aussehen mit einem BH.

Das Smart Case ist übrigens im Kaufpreis enthalten. Sobald die Kopfhörer darin verstaut sind, werden die AirPods Max in den Standby-Modus versetzt. Es ist zudem in allen fünf Farben erhältlich.