Fake-AirPods in Online-Shops: Experten warnen vor gefälschten Produkten

Wer die originalen kabellosen Apple Kopfhörer kaufen möchte, muss dafür viel Geld in die Hand nehmen. 174,45 Euro kosten die AirPods inklusive Ladecase im Apple-Store. Immer wieder steigen Käufer daher auf günstigere Alternativen aus verschiedenen Online-Shops um. Ob bei Ebay, Aliexpress oder Wish: Manche Kopfhörer im typischen Apple-Look sind bereits ab 10 Euro erhältlich. Dabei handelt es sich meist um Kopien aus China, wie das Computermagazin „Mac & i“ in seiner neuen Ausgabe berichtet. „Die Plagiate ahmen nicht nur das Design, sondern auch den Großteil der Funktionen nach“, erklärt Holger Zelder, Redakteur bei „Mac & i“.

AirPod-Fakes erkennen: Schlechte Verarbeitung, mieser Klang

Im Rahmen eines Tests hat das Magazin fünf Plagiate genauer unter die Lupe genommen. Dabei gelang es zwar, die Kopfhörer schnell mit einem iOS-Gerät zu verbinden. Jedoch war die Funktion fehleranfällig und die Musik wurde zum Beispiel mit Zeitverzug wiedergegeben. In Sachen Verarbeitung könnten die Plagiate nicht mit den Originalen, heißt es in dem Test-Ergebnis. „Ihr Klang war in der Regel so mies, dass wir sie nach wenigen Minuten aus den Ohren nehmen wollten“, urteilt Zelder. Der Experte rät daher von einem Kauf der Fake-AirPods ab und verweist an vertrauenswürdige Händler. Wer nicht so viel Geld für die Originale ausgeben will, dem empfiehlt Zelder den Griff zu alternativen Produkten anderer Hersteller.

Generell sollte Vorsicht geboten sein, wenn die AirPods zu einem Viertel des Originalpreises angeboten werden. Bei Angeboten von Privatleuten rät „Mac & i“ dazu, sich mit einer Originalverpackung, Seriennummer oder Rechnung abzusichern.