Age of Empires 4: Gameplay-Trailer mit neuen Details veröffentlicht

16 Jahre nach dem Release von Age of Empires 3 soll 2021 der vierte Titel der beliebten Strategiespiel-Reihe veröffentlicht werden. Um langjährige Fans schon einmal auf das neue Game einzustimmen, haben Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Relic Entertainment einen Trailer mit Gameplay aus Age of Empires 4 präsentiert. In einem sechs Minuten langen Video können sich Gamer einen ersten detaillierten Eindruck von der Kampagne und den spielbaren Fraktionen verschaffen.

Viele Fraktionen im neuen Teil spielbar

Im dritten Teil – der erst vor über einem halben Jahr als „Definitive Edition“ mit verbesserter Grafik und inhaltlichen Ergänzungen als Neuauflage veröffentlicht wurde – konnten Spieler Schlachten im 16. bis 19. Jahrhundert schlagen. Ähnlich wie das 1999 veröffentlichte zweite Spiel der Reihe kämpft man sich in Age of Empires 4 aber wieder durch das „dunkle Zeitalter“ sowie durch die „Feudal-“, „Ritter-“ und „Imperialzeit.“ Die mittelalterlichen Gefechte können Gamer mit insgesamt acht Fraktionen austragen, wie der Hersteller bekanntgab. Vier davon wurden im neuen Trailer bereits vorgestellt: Die Chinesen, Engländer, Mongolen und das Sultanat von Delhi.

Truppenvielfalt in Age of Empires 4: Auf Elefanten in den Krieg ziehen

Der Trailer verrät zudem einige erste Details zu den einzelnen Fraktionen: Die Soldaten des Sultanats von Delhi reiten auf Elefanten, die Chinesen ziehen mit Armbrüsten, Feuerlanzen und Geschützen in den Krieg. Auch wenn Microsoft und Relic vier Völker noch nicht bekanntgegeben haben, lässt der Trailer vermuten, dass sich die Fraktionen im Vergleich zu früheren Age of Empires Spielen noch deutlicher voneinander unterscheiden. Im zweiten Teil waren insgesamt 13 Fraktionen spielbar, jedoch dürften die acht Fraktionen im neuen Game mehr einzigartige Technologien, Gebäude und Truppen haben. Zum Schluss gibt es im Trailer auch besondere Heldeneinheiten zu sehen, die individuelle Spezialfähigkeiten haben.

Neue Kampagne: Mit Wilhelm den Eroberer den Thron Englands besteigen

In einem Age-of-Empires-Teil darf natürlich auch die Kampagne nicht fehlen: Spieler können in einer der vier Kampagnen Gefechte mit Wilhelm den Eroberer und seinen Truppen im 11. Jahrhundert austragen, wie auf der offiziellen Website angekündigt wurde. Ziel ist es, England zu erobern und als neuer König den Thron zu besteigen. Der Fokus der Kampagnen liegt aber nicht allein auf den Schlachten mit mehreren Hundert Einheiten: Die Entwickler haben eigenen Angaben zufolge über drei Stunden Storymaterial gedreht, um auch Wissenswertes über die Historie der Eroberung Englands zu vermitteln.