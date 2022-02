Ruhig und ohne Zorn: So reagieren Sie auf blöde Sprüche im Büro

Anzeige

Im Berufsleben kommen wir immer wieder in heikle Situationen, in denen es wichtig ist, angemessen zu reagieren. Sei es der Vorgesetzte, der einen unfairen Kommentar ablässt, oder die Arbeitskollegin, die sich unverschämt verhält: Schlagfertig zu sein, kann einem in vielen Situationen helfen. Damit der Konter aber nicht nach hinten losgeht, sollte man einige Tipps beachten.

Muss jeder „Kampf“ gewonnen werden?

Viele Menschen wünschen sich, bei einem fiesen Kommentar einer Arbeitskollegin oder eines Arbeitskollegen besser „zurückschlagen“ zu können. Laut dem Kommunikationstrainer Peter Rach sollte man sich das aber genau überlegen. Langfristig sei es klüger, den anderen nicht unbedingt offen verlieren zu lassen. „Damit bekomme ich wahrscheinlich einen Feind fürs Leben“, so Rach.

Besser sei es demnach, zu einem konstruktiven Dialog zu kommen – was mit einem Gegenschlag aber nicht zu erreichen sei. Der Kommunikationscoach Stefan Klager erklärt, dass gelassen zu bleiben, ohne dabei arrogant oder überheblich zu wirken, die hohe Kunst sei. „Wer als Angegriffener ein hohes Selbstwertgefühl hat, der wird sich weniger leicht aus der Reserve locken und zu unüberlegten Reaktionen hinreißen lassen“.

Aber wie reagiert man denn dann am besten auf einen fiesen Kommentar? „Mit klugen, konstruktiven Antworten“, meint Rach. „Verzichten Sie darauf, Kollegen dumm aussehen zu lassen“.

Auf ein „das haben wir noch nie so gemacht“ könnte man demnach mit „dann sollten wir jetzt dringend damit anfangen“ reagieren.

Lässt sich Schlagfertigkeit trainieren?

Schlagfertigkeit lässt sich laut Peter Rach nur teilweise trainieren – Reflexe und Techniken schon. Wer also im Berufsalltag ständig auf „Killerphrasen“ kontern muss, soll Rach zufolge einfach mit einer Arbeitskollegin oder einem Arbeitskollegen Standardantworten trainieren.

Auf ein „Ihre Zahlen sind doch völlig unrealistisch“ ließe sich demzufolge gut mit „meine Zahlen sind die offiziellen aus dem Controlling, wo haben Sie Ihre her?“ kontern.

Wie kontere ich beim Vorgesetzten?

Wer bei der Arbeit vom Vorgesetzten einen dummen Spruch bekommt, steht erst einmal dumm da. Einerseits geht es schließlich um den Chef oder die Chefin - andererseits will man auch nicht wie ein „Verlierer“ dastehen. Also was tun? Natürlich gibt es die Möglichkeit, dem Vorgesetzten einen dummen Spruch „reinzudrücken“. Das ist aber nicht empfehlenswert – denn der Chef könnte so zum Feind werden. Peter Rach zufolge ist die einfachste und oft beste Möglichkeit, den Kommentar der oder des Vorgesetzten deutlich zu ignorieren. „Aufmerksamkeit ist Belohnung und verstärkt unerwünschtes Verhalten“, sagt der Coach. Wer den Spruch und am besten den Menschen in dem Moment aber ignoriert, nimmt ihm damit die Freude, einen getroffen zu haben.

Machmal reicht eine ruhige Reaktion aber nicht und laut Kommunikationscoach Stefan Klager sollte das Gespräch unter vier Augen gesucht werden, wenn es sich bei dem Spruch oder dem Kommentar des Vorgesetzten um eine Entgleisung gehandelt habe. „Und in diesem Gespräch ist es wichtig, deutlich zu sagen, wie was wahrgenommen, verstanden und empfunden wurde – so sachlich wie möglich und so deutlich wie nötig“, erklärt Klager.

Nicht mit Zorn reagieren

Die andere Möglichkeit, auf einen dummen Spruch des Vorgesetzten zu reagieren, ist, den Spruch einfach umzudrehen. Wichtig: das braucht Übung – und sollte Peter Rach zufolge am besten mit einem Augenzwinkern geschehen, wenn einer oder einem die Beziehungen wichtig sind. „Niemals im Zorn, sonst droht die Eskalation“, warnt der Coach.

Auf ein „Wie wollen Sie als Frau das beurteilen?“ reagiert man mit „Weil Frauen von dieser Materie mehr verstehen!“.

Nach „Das funktioniert bei uns nicht“ kontert man „Das funktioniert bei uns sogar sehr gut!“.

Auf „Davon hast Du im Studium nie was gehört, stimmt‘s?“ reagiert man mit „Das haben wir im Studium sogar wissenschaftlich widerlegt!“.

Bei einem dreisten Spruch ruhig bleiben

Gerade wenn man bei der Arbeit mit einem dreisten Kommentar konfrontiert ist, ist es wichtig, ruhig zu bleiben. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach. Peter Rach empfiehlt, sich darauf zu konzentrieren, wie man einen Spruch interpretiert und bewertet. „Je nach Bewertung, bekomme ich eine andere Emotion“, erklärt Rach.

Wer nur daran denkt, wie unfair der Angriff des Vorgesetzten war, wird demnach Wut empfinden – und die Reaktion wird vermutlich negative Folgen haben. Wer aber denkt, dass der Vorgesetzte vielleicht selbst einen schlechten Tag hatte, wird Rach zufolge vielleicht Mitleid oder auch Schadenfreude empfinden – was eine komplett andere Reaktion zur Folge hätte. „Auch diese Bewertung kann man zum Reflex trainieren“, erklärt Rach.

Wer übrigens unbedingt reagieren will, könnte sich antrainieren, das Ignorieren als „bewusst ergriffene Strafmaßnahme“ einzusetzen. So entsteht Rach zufolge das Gefühl, auch ohne große Reaktion, sinnvoll und wirksam gehandelt zu haben.

Sexismus immer zum Thema machen

Auch heute werden meist Arbeitnehmerinnen noch mit Sexismus konfrontiert. Sei es der Kollege, der das wiederholt, was eine Frau vorher gesagt hat – und dafür Zustimmung erhält. Oder auch der allgemeine Zustand, dass eine Frau nicht so ernst wie ihre Kollegen genommen wird. Es gibt aber auch durchaus Arbeitsstellen, wo Männer Sexismus erfahren. Peter Rach zufolge sollte Sexismus immer direkt angesprochen werden. Wichtig sei es dann, das Thema „souverän, ohne Ärger in der Stimme, freundlich im Ton, aber hart in der Sache“ anzusprechen.

Stefan Klager empfiehlt ebenfalls das direkte und ruhige Gespräch – auch wenn dieser Weg manchmal schwierig sei. „Konfrontation verhärtet – der Versuch, aufeinander zuzugehen, erhöht die Chance von gegenseitigem Verständnis“, sagt Klager.

Körpersprache beim Kommunizieren

„Körpersprache ist ein elementarer Bestandteil unserer Kommunikation“, sagt Peter Rach. Schon an einem Lächeln, einer ironischen Stimmlage oder einem grimmigen Blick ließen sich unzählige Informationen über die Absicht des Gesprächspartners sammeln. Rach empfiehlt daher, sich die eigene Körpersprache bewusst zu machen. Ein gerader Nacken oder ein vorgestreckter Krawattenknoten könne den eigenen Status im Raum so deutlich anheben.

Stefan Klager betont, wie wichtig im Gespräch Gestik, Mimik und ein guter Blickkontakt sind, um die Kommunikationsziele zu erreichen. „Wenn dies alles zusammen so funktioniert, dass ich als authentisch wahrgenommen werde, dann habe ich kommunikativ viel erreicht“, erklärt der Coach.

Peter Rach empfiehlt immer, seiner eigenen Interpretation und Bewertung aber auch zu misstrauen. Rach zufolge neigen wir dazu, Absichten negativ zu beurteilen – und tun unseren Mitmenschen damit Unrecht. „Wann immer es geht, beurteilen Sie einen Kollegen so, als wären sie sein Verteidiger und nicht der Ankläger“, meint der Coach. „Suchen Sie gezielt nach der bestmöglichen Absicht seines Verhaltens“. So werde man mit besseren Beziehungen belohnt.