Steuererklärung: Was können Hauseigentümer und Mieter steuerlich absetzen?

Berlin. Bis Ende Mai steht für viele Steuerpflichtige wieder die Steuererklärung an. Darin können auch Kosten rund ums Wohnen angeben werden. Das lohne sich vor allem für Vermieterinnen und Vermieter, erklärt Erich Nöll, Geschäftsführer des Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine: „Sie können grundsätzlich sämtliche Aufwendungen, die erforderlich sind, um Mieteinnahmen zu erzielen, steuermindernd geltend machen.“ Das betreffe Reparaturen ebenso wie Fahrten zum Objekt, die Grundsteuer oder Steuerberatungskosten.

Kann ich Erneuerungen von der Steuer absetzen?

„Im Regelfall gilt: Alles, was ersetzt wird, kann sofort geltend gemacht werden“, sagt Christian Rech vom Deutschen Steuerberaterverband. Entstehe hingegen zusätzlicher Wohnraum oder etwas Neues, beispielsweise eine Garage, gehe das nicht. „Dafür bestehen grundsätzlich keine Absetzungsmöglichkeiten – auch nicht für die Handwerkerkosten. Die Ausgaben können aber über die Zeit verteilt abgeschrieben werden“, so Rech. Das sei der Fall, sobald drei oder mehr tragende Gewerke zum Einsatz kommen. Auch anschaffungsnahe Aufwendungen können nicht sofort steuerlich abgesetzt werden. Stattdessen werden sie über einen längeren Zeitraum abgeschrieben. Rech empfiehlt, im Zweifelsfall den Steuerberater oder die Steuerberaterin zu fragen.

Bei Vermietungen werden die Ausgaben in der Anlage V eingetragen. Kosten, die Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihr Haus oder ihre Wohnung selbst bewohnen, geltend machen wollen, fallen unter Werbungskosten oder Sonderausgaben, die im Mantelbogen vermerkt werden. Selbstständige können bestimmte Ausgaben in der Anlage N eintragen. Belege müssen in der Regel nicht eingereicht werden, sagt Rech: „Bei Bedarf müssen sie aber nachgereicht werden.“

Welche Leistungen können steuerlich geltend gemacht werden?

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Darunter fallen beispielsweise Reinigungsarbeiten, Haustierbetreuung, Hausmeistertätigkeiten oder Pflegedienste. Absetzbar sind 20 Prozent der Kosten, maximal aber 4000 Euro. Das heißt, die Obergrenze für alle Ausgaben beträgt 20.000 Euro. Die Kosten können aber nur dann steuerlich geltend gemacht werden, wenn es sich um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse handele, betont Rech. Besteht ein Mietverhältnis, werden die Ausgaben in der Regel anteilig in den Nebenkosten berechnet. Sie sollten genau aufgeschlüsselt werden. Das gleiche gilt in Wohnungseigentümergemeinschaften.

Handwerkerleistungen: Wird von Fachleuten das Dach gedeckt, die Heizung repariert, ein Schrank aufgebaut oder der Schornstein gereinigt, können die Kosten dafür teilweise steuerlich geltend gemacht werden. Das betreffe allerdings ausschließlich den Arbeitslohn, erklärt Rech. Der muss in der Rechnung gesondert ausgewiesen sein. 20 Prozent des Arbeitslohns können steuerlich abgesetzt werden, maximal aber 1200 Euro. Voraussetzung für eine steuerliche Berücksichtigung ist, dass das Geld überwiesen wurde.

Arbeitszimmer: Stelle das heimische Arbeitszimmer den beruflichen Mittelpunkt dar, könnten die Kosten dafür in voller Höhe in der Einkommensteuererklärung abgesetzt werden, erklärt Rech. Das treffe oft auf Selbstständige, etwa freiberufliche Journalistinnen und Journalisten, zu. Angestellte wie Lehrerinnen und Lehrer, denen der Arbeitgeber keinen eigenen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, können für ein Arbeitszimmer bis zu 1250 Euro steuerlich geltend machen. Voraussetzung ist immer, dass es sich um einen abgeschlossenen Raum handelt, der überwiegend zum Arbeiten genutzt wird. „Das Abstellen eines Laptops auf dem Küchentisch reicht nicht aus“, sagt Döll.

Er weist darauf hin, dass auch für 2021 eine Sonderregelung greife, die während der Corona-Pandemie eingeführt wurde: „Durch verstärktes Homeoffice können eventuell mehr Personen ein Arbeitszimmer geltend machen, weil sie jetzt entweder den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit zu Hause ausüben oder ihnen aufgrund von Corona im Betrieb kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht.“ Angegeben werden können fünf Euro pro Arbeitstag.

Umzüge: Kosten dafür werden bei der Steuer berücksichtigt, wenn sie beruflich bedingt waren. Das treffe zum Beispiel zu, wenn Arbeitnehmende in eine andere Stadt ziehen, weil sie das Unternehmen wechseln, erläutert Rech. In dem Fall könnten auch Maklerkosten geltend gemacht werden. Für Umzüge kann eine Pauschale eingetragen werden. In dem Fall ist es nicht nötig, die Kosten aufzuschlüsseln. Allerdings seien in der Pauschale eventuell nicht alle absetzbaren Kosten berücksichtigt, gibt Döll zu bedenken.

Denkmalschutz: Wer ein denkmalgeschütztes Haus besitzt und bewohnt, kann besondere steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen: Alle Ausgaben für Sanierungen können zehn Jahre lang jährlich mit 9 Prozent, also insgesamt mit 90 Prozent, abgeschrieben werden. Allerdings müssen die Arbeiten mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt worden sein. Ein entsprechender Nachweis ist erforderlich. In manchen Fällen kann es finanziell günstiger sein, stattdessen eine Förderung für die Sanierung denkmalgeschützte Häuser zu nutzen.