Silvester-Knallerei: Das ist beim Böllern vor der Haustür zu beachten

Anzeige

Anzeige

Köln. An Silvester und Neujahr sind in einzelnen Innenstädten Böller verboten. Überall aber gilt: In unmittelbarer Nähe von besonders brandempfindlichen Anlagen oder Gebäuden sind Raketen und Böller tabu. Dazu gehören etwa Fachwerkhäuser, erklärt der Tüv Rheinland. Das Böller-Verbot gilt auch in der Nähe an Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Altersheimen.

Böllern an Silvester: Abstand von acht Metern einhalten

Was als "unmittelbar in der Nähe" gilt, entscheiden nach Angaben des Bundesinnenministeriums die jeweiligen Behörden anhand der örtlichen Gegebenheiten. Grundsätzlich gilt aber: Wer klassische Raketen und Böller der Kategorie F2 zündet, sollte aus Sicherheitsgründen einen Abstand von acht Metern zu Menschen, Tieren und Gebäuden einhalten, sagt der Tüv Rheinland.

Brandgefahr bei Batterien

Anzeige

Wichtig ist auch, die Hinweise zum empfohlenen Alter auf den Verpackungen zu beachten: Kinder dürfen beispielsweise Knallerbsen, Knallbonbons und Wunderkerzen benutzen. Raketen, Böller und Pyrotechnik dürfen hingegen nur von Erwachsenen gezündet werden. Außerdem ist darauf zu achten, die Fenster und Türen während des Feuerwerks zu schließen.

ZUM THEMA Ab wann darf man Feuerwerk kaufen und ab wann darf man böllern?

Besondere Vorsicht gilt bei Batteriefeuerwerken: Nach dem Abbrennen können sich im Feuerwerk noch Glutherde befinden. Daher sollten sie nicht direkt nach dem Abbrennen in den Müll geworfen werden, warnt der Tüv Rheinland. Es kann auch kurzfristig zu Böllerverboten in einzelnen Gemeinden kommen. Deshalb sollten sich Böller-Enthusiasten vorab noch einmal zu regional spezifischen Verboten informieren.

RND/bk/dpa