Wie Sie Schimmel erkennen, vorbeugen und bekämpfen

Drei-Zimmer-Altbau, hohe Decken, mitten in der Innenstadt. Eine Traumwohnung – wenn da nicht ein Problem wäre. Gräuliche, etwa 1m² große Flecken zieren die Wand. Als hätte eine Kindergartengruppe mit dunklen Puste-Stiften gearbeitet. Die Flecken sind ein deutliches Zeichen: Die Wände sind mit Schimmel befallen. Besonders im Winter, wenn der Temperaturunterschied zwischen Raum- und Außentemperatur besonders groß ist, können Schimmelsporen sich einfacher festsetzen. Dazu müssen bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein.

So entsteht Schimmel

„Ausreichend Feuchtigkeit ist die wichtigste Voraussetzung, damit die Schimmelpilze wachsen und sich vermehren können“, erklärt Marcus Tiborski. Der Diplomingenieur ist Tüv-zertifizierter Sachverständiger für das Erkennen, Bewerten und Sanieren von Schimmelpilzschäden. Wenn im Winter die Raumluft an kalten Außenwänden kondensiert, fühlen sich Schimmelpilze so wohl wie der Holzwurm in Großvaters Eichenschrank. „Feuchtigkeit in der Wohnung kann natürlich auch andere Ursachen haben, wie zum Beispiel ein Rohrleitungsbruch oder ein undichtes Mauerwerk“, weiß der Schimmel-Experte.

Ein Paradies für Schimmelpilze: Bildet sich am Fenster Kondenswasser, beträgt die Luftfeuchtigkeit in dem Mikroklima dort schon 100 Prozent. Daher sollte Beispielsweise im Bad nach dem Duschen immer gelüftet werden. © Quelle: Catherine Waibel/dpa-tmn

Meist seien jedoch weniger gut gedämmte Außenwände in Wohngebäuden das Problem. Diese Wände kühlen schneller aus. Wenn dann noch ein Schrank an der kalten Außenwand steht, hinter dem sich Feuchtigkeit sammeln kann, sind Schimmelpilze so gut wie auf die Gästeliste gesetzt. Die unschönen Flecken sind für Betroffene meist das geringste Problem: Schimmel gilt allgemein als gesundheitsschädlich. Unterschwellige Panik und die Angst vor unsichtbaren Sporen-Attacken – wer schon einmal Schimmel in der Wohnung hatte, kennt diese Symptome. Doch ab wann wird Schimmel eigentlich so richtig gefährlich?

Wann ist Schimmel gesundheitsschädlich?

Pilzsporen tummeln sich überall. Egal ob auf dem Sofa oder im Park beim Joggen – wir begegnen ihnen ständig. Über dünne Fäden und Sporen bewegen sich Schimmelpilze unerwartet elfengleich durch die Lüfte. So gelangen sie in unsere Atemwege.

Für gesunde Menschen ist Schimmel zunächst relativ ungefährlich. Langfristig kann er eine Allergie, Heuschnupfen oder allergisches Asthma auslösen. Wer eine Immunschwäche oder Vorerkrankung hat, sollte vorsichtig sein. Der Pilz kann das Immunsystem zusätzlich beanspruchen. Deshalb gilt: Wer Schimmel in der Wohnung hat, sollte ihn schnell loswerden. Ob dazu ein Fachmann oder eine Fachfrau alarmiert werden muss, hängt von der Ausprägung des Schimmels ab.

Schimmel entfernen (lassen)

Marcus Tiborski unterscheidet zwischen kleinem, mittlerem und großem Befall. Schimmel in der Dichtung im Bad oder in der Fensternische lassen sich zum kleinen Befall zählen. Dabei entstehen weniger sogenannte biogene Schadstoffe. Die betroffene Fläche ist beim geringen Schimmelbefall kleiner als 20 cm². Dabei unbedingt der Ursache nachgehen, sodass der Schimmel nicht wiederkehrt. „Bei mittlerem bis großem Schimmelbefall dagegen, ist professionelle Hilfe gefragt“, so der Experte.

Allen, die sich selbst ans Werk machen, rät Marcus Tiborski zu Wasserstoffperoxid als Profiwaffe gegen den Pilz. Erhältlich ist die niedrig-konzentrierte Lösung in der Apotheke. „Das Wasserstoffperoxid vorsichtig in eine kleine Sprühflasche füllen. Anschließend mit Mundschutz und Handschuhen ausgerüstet den Schimmelfleck einsprühen. Etwa fünf Minuten einwirken lassen und mit einem alten Lappen abwischen. Den anschließend sofort entsorgen und den Fleck erneut einsprühen, aber nicht mehr abwischen.“ Wasserstoffperoxid desinfiziert und beseitigt den Schimmel, der Fleck aber bleibt an der Wand. Bei größeren Flecken rät Marcus Tiborski, die Tapete zu entfernen, auch darunter kann sich Schimmel befinden. Wer unsicher ist, fragt am besten einen Fachmann oder eine Fachfrau. Die können auch dabei unterstützen, den Grund für den Schimmel zu finden.

Vom klassischen Schimmelspray rät der Experte übrigens ab. Anti-Schimmel Produkte sind meist auf Chlorbasis hergestellt. Das würde kurzfristig helfen, gesundheitsfördernd seien die Ausdünstungen dieser Mittel aber sicher nicht. Auch Essig ist keine gute Wahl: Zwar werden aktive Sporen entfernt. Die Essigsäure bietet aber einen guten Nährboden für neue Schimmel-Generationen. Besser als jedes Hilfsprodukt ist es, dafür zu sorgen, dass sich der Schimmel gar nicht erst bildet.

Schimmel vorbeugen

Wer das Einmaleins der Schimmelbekämpfung anwendet, macht es den Pilzsporen so richtig ungemütlich. Wenn möglich keine Möbel an die Außenwände rücken, oder mindestens eine Handbreit Platz zwischen Möbelrücken und Wand lassen. So kann die Luft zirkulieren. Besonders im Winter die Räume ausreichend heizen, die Raumtemperatur sollte 20°C in Wohn- und Schlafräumen und ca. 24°C im Badezimmer nicht unterschreiten.

Und laut dem Schimmel-Experten besonders wichtig: Stoßlüften. Je nachdem wie lange und wie viele Personen sich in einem Raum aufhalten, mehrmals täglich lüften. Zwischen Dezember und Februar ist der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen besonders groß. Das heißt, vier bis sechs Minuten Stoßlüften reichen aus. „Dazu gegenüberliegende Fenster weit öffnen. Ein Fenster auf Kipp genügt nicht“, so Marcus Tiborski. Routinen können dabei helfen, regelmäßig an das Lüften zu denken. Zum Beispiel nach dem Aufstehen, im Homeoffice auch mittags oder aber nach Feierabend und vor dem Schlafengehen lüften.

Und Lüften hat noch einen weiteren Vorteil: Die frische Luft hilft nicht nur gegen Schimmel, sondern bringt auch Sauerstoff, der Müdigkeit vertreibt.