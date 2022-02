„Lost Places“: So erwachen sie wieder zum Leben

Anzeige

Es braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, welches Leben sich hier einst abgespielt hat: Wer die Schwellen der Gebäude der Heilstätten Beelitz übertritt, wird von der Vergangenheit eingesogen. Vor dem inneren Auge erscheinen schwer atmende Lungenkranke in ihren Betten, die frische Luft inhalieren. In der riesigen Küche werden hunderte Mahlzeiten zubereitet. Ärzte versuchen in der Chirurgie Tuberkulosepatienten zu retten.

Südlich von Potsdam wurde vor gut 120 Jahren eine der größten und modernsten Lungenheilanstalten der Welt gebaut. Hier wurden vor allem Berliner Arbeiterinnen und Arbeiter behandelt, die in den Fabriken und aufgrund schlechter hygienischer Verhältnisse im Wohnumfeld erkrankt waren. Sowohl die medizinische Versorgung, als auch die Architektur waren für damalige Verhältnisse äußerst fortschrittlich und hochwertig – selbst im Detail. So wurden Fliesen verwendet, in denen sich keine Keime ansammeln konnten. Ein modernes Kraftwerk versorgte die rund 60 Gebäude mit Wärme und Strom. Patientenzimmer waren so gestaltet, dass sie möglichst viel Luft und Licht erhielten.

Deutsche Geschichte unter dem Brennglas

Während der beiden Weltkriege dienten die Heilstätten als Lazarett. Nach 1945 machte die sowjetische Armee daraus ein großes Militärhospital. Als die Sowjets im Jahr 1994 abgezogen waren, verfielen viele Gebäude, nur ein Teil wurde als Klinik weitergenutzt. Der Ort wurde zum Geheimtipp für Menschen, die der morbide Charme sogenannter Lost Places anzieht.

Vor einigen Jahren übernahm die heutige HPG Projektentwicklungs GmbH ein Viertel des Geländes und erschloss es touristisch: Ein Baumwipfelpfad führt nun zwischen den denkmalgeschützten Häusern entlang und sogar über ein Dach, auf dem Bäume wachsen. In thematischen Führungen werden die Häuser zugänglich und ihre jeweilige Geschichte erfahrbar. Künftig seien auch Kunstausstellungen oder Events vorstellbar, erläutert Jürgen Weyrich, Sprecher des Betreibers Baum&Zeit: „Hier wird deutsche Geschichte wie unter einem Brennglas sichtbar. Unser Ziel ist es, das Gelände für nachfolgende Generationen zu erhalten.“ Nach und nach werden deshalb einige Gebäude so saniert, dass sie vorm Verfall geschützt sind, aber ihren ursprünglichen Charakter bewahren.

Erhalt oft nachhaltiger als ein Neubau

Auf dem Gelände des ehemaligen Männersanatoriums wird ein anderer Weg beschritten: Hier werden die historischen Gebäude zu Wohn- und Gewerbeimmobilien saniert – in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz und der Stadt Beelitz. „Das ist zum Teil große Detailarbeit“, sagt Jan Kretzschmar, Geschäftsführer der KW-Devolpment GmbH. Einige Häuser sollen künftig teilöffentlich sein. Denkbar sei zum Beispiel eine Nutzung als Hochschule, so Kretzschmar. Außerdem entstehen Neubauten, die sich am Design der historischen Gebäude orientieren. Der Investor hatte zuvor bereits ein anderes Gebäude auf dem riesigen Areal saniert. Schon damals war die Nachfrage nach den Eigentums- und Mietwohnungen im „Refugium Beelitz“ groß.

Ein Baumwipfelpfad führt nun zwischen den denkmalgeschützten Häusern der ehemaligen Heilstätten Beelitz entlang. Im Bild ist das ehemalige Alpenhaus zu sehen. © Quelle: Baum&Zeit

„Der Erhalt des historisch und architektonisch wertvollen Heilstätten-Ensembles ist richtig und das Ziel, dort ein neues Quartier zu entwickeln, auch“, meint Andrea Gebhard, Präsidentin der Deutschen Architektenkammer (BAK). Sie betont, dass das Bewusstsein für den bleibenden Wert guter Architektur wachsen müsse. Ein Erhalt sei außerdem meist nachhaltiger als ein Neubau, weil viel graue Energie gebunden bleibt, die beim Herstellen der Materialien und beim Bauen anfällt.

Mischnutzung in abgelegenen Orten

Auch Annika Tillmann von der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger begrüßt grundsätzlich eine Umwidmung von Gebäuden, wenn sie ihre alte Funktion verloren haben: „Nutzung ist Denkmalschutz“, betont sie. Der Erhalt sei wichtig, weil die Gebäude zu einem architekturhistorischen Verständnis beitrügen. Sie geht davon aus, dass weitere Liegenschaften in Deutschland zu Lost Places werden. Das gelte insbesondere für Kirchen und Industrieanlagen. Auch Dorfkerne vor allem in Osten Deutschlands seien betroffen, ergänzt Christoph Schild, Präsident des Bundes Deutscher Baumeister (BDB).

Er verweist auf den Strukturwandel, der große Veränderungen mit sich brachte. Viele verlassene Liegenschaften befänden sich abseits urbaner Räume und seien schlecht erschlossen, etwa Militäranlagen und Psychiatrien, sagt er: „Das war ursprünglich auch so gewollt.“ In dem Fall seien sie allerdings oft schlecht nachzunutzen. Schild plädiert trotzdem dafür, zumindest ihre Hülle zu erneuern, damit sie nicht verfallen. Gerade ihre gebrochene Struktur vermittle auf subtile Art Geschichte, erklärt er. „Ihre Spuren sollten erkennbar und die Authentizität des Ortes erhalten bleiben.“ Seien Gebäude nicht mehr zu retten, sollten sie abgerissen, eingefriedet und der Natur überlassen werden.

Schild kann sich in Orten, die etwas abgelegen sind, auch Mischnutzungen mit Co-Working-Spaces, Startup-Unternehmen und Wohnungen vorstellen. Als interessantes Beispiel für eine mögliche Nachnutzung nennt er den „Koloss von Prora“ auf Rügen: Die kilometerlangen Gebäude am Strand wurden bis 1939 gebaut und dienten in der DDR als Kaserne. Jetzt entstehen dort nach und nach vor allem Ferienwohnungen. Durch den Anbau von Balkonen werde die Anlage zwar lieblicher, sagt Schild: „Der Brutalismus des Baustils und die Monumentalität bleiben aber erhalten.“

Info: Baugeschichte zum Anfassen

Vielerorts sind Lost Places für Interessierte zugänglich. Das gilt zum Beispiel für den Bunker Valentin in Bremen, der unter anderem eine Gedenkstätte beherbergt. Große Fenster gewähren dort Einblicke in eine gigantische Bauruine. In Berlin werden Führungen durch den ehemaligen „Spreepark“ mit seinen alten Fahrgeschäften angeboten. Auf dem Teufelsberg ist eine Abhörstation der USA zu besichtigen. In Baden-Württemberg kann das aufgegebene Nobelhotel Waldlust besucht werden, das noch teilweise eingerichtet ist und Anfang des 20. Jahrhunderts Adlige und Filmstars beherbergte. Auch das Schloss Dwasieden auf Rügen, die Kokerei Hansa in Dortmund oder die traditionsreiche Porzellanfabrik in Arzberg können besichtigt werden.