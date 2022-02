Darauf sollten Sie achten, wenn Sie jetzt Ihren Stromanbieter wechseln wollen

Anzeige

Frau Wallraf, laut dem Vergleichsportal Verivox sind die Strompreise in den vergangenen zwölf Monaten um 40 Prozent gestiegen. Sollte man jetzt den Anbieter wechseln?

Normalerweise raten wir Verbraucherinnen und Verbrauchern, einmal im Jahr Preise zu vergleichen und zu wechseln, wenn es günstigere Tarife gab. Dabei konnte man in den vergangenen Jahren in der Regel dreistellige Beträge sparen. Aber aktuell ist es so, dass viele Bestandskundenverträge günstiger sind als das, was man am Markt findet. Da liegen die Preise aktuell bei circa 38 Cent pro Kilowattstunde für Neukundentarife – das ist relativ viel. Je nachdem, welchen Preis Sie gerade bezahlen, kann es sich auch lohnen, bei Ihrem Tarif zu bleiben. In den Beratungsstellen ist natürlich die Hölle los, weil so viele gerade Preiserhöhungen kriegen. Wir hatten immer mal wieder zu tun mit einzelnen Insolvenzen, aber jetzt ist der ganze Markt insbesondere durch die Stromio- und Gas.de-Kündigungen in Aufruhr. Damit sich ein Wechsel aber jetzt lohnt, muss die Preiserhöhung des Anbieters deutlich über den 38 Cent pro Kilowattstunde liegen.

Angenommen die Preiserhöhung ist drastisch. Wie finde ich einen passenderen Anbieter?

Wer Preise und Tarife vergleichen möchte, macht das über die Vergleichsportale. Aber auch da ist Vorsicht geboten, denn ein Teil der Tarife ist derzeit nicht aktuell. Das heißt, es kann sein, dass man darüber einen passenden Tarif findet, der Anbieter diesen aber gar nicht mehr anbietet. Aktuell lohnt es sich auch, nach dem Grundversorgungstarif zu schauen. Die waren früher immer recht teuer, aber manche Grundversorgungstarife haben aktuell relativ günstige Preise. In den Vergleichsportalen werden Grundversorgertarife aber meistens nicht in den Vordergrund gestellt. Allerdings haben manche Grundversorger im Zuge der Stromio- und Gas.de-Kündigungen Neukundentarife für die Grundversorgung eingeführt, mit teilweise exorbitanten Preisen. Wir halten das für unzulässig und haben Klage eingereicht. Aber nicht alle Grundversorger nehmen so eine Tarifspaltung vor. Ein weiterer Tipp: In Einzelfällen kann es auch sinnvoll sein, den Anbieter anzurufen und nach einem persönlichen Angebot zu fragen. Ob das dann klappt, muss man schauen.

Auf was sollten Verbraucherinnen und Verbraucher beim Vergleichen achten?

Die Filtereinstellungen auf den Vergleichsportalen sollten entsprechend angepasst werden, damit man möglichst passende Bedingungen hat. Einen Bonus kann man mitnehmen, aber man sollte sich genau anschauen, wie teuer der Vertrag wird, wenn der Bonus wegfällt. Denn der Tarif wird dann bedeutend teurer. Wichtig ist auch, für welche Vertragslaufzeit man sich entscheidet. Die Frage ist: Möchte ich mich jetzt auf diesem relativ hohen Preisniveau binden? Die EEG-Umlage soll abgeschafft werden, vielleicht schon zum Sommer, spätestens aber bis Anfang 2023. Dann könnten die Strompreise um rund 5 Cent fallen. Wenn man sich jetzt für zwei Jahre auf einem relativ hohen Preisniveau bindet, profitiert man unter Umständen nicht von dem Wegfall der EEG-Umlage. Besser ist also eine Vertragslaufzeit von maximal einem Jahr.

Sollte man selbst kündigen oder das dem neuen Anbieter überlassen?

Wenn man eine Frist wahren muss, dann sollte man selbst kündigen, um sicherzugehen, dass die Kündigung fristgerecht beim alten Anbieter ankommt. Das ist zum Beispiel der Fall bei Sonderkündigungsrecht nach Preiserhöhung oder, wenn der Vertrag sich in Kürze verlängert. Wenn der Vertrag sowieso ausläuft, kann man die Kündigung auch dem neuen Anbieter überlassen.

Christina Wallraf ist Energiemarktexpertin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. © Quelle: Verbraucherzentrale NRW

Wie lange dauert so ein Wechsel?

In der Regel drei bis vier Wochen. Man sollte nicht bis zwei Tage vor Vertragsverlängerung warten, sondern alles frühzeitig in die Wege leiten. In der Regel funktionieren Wechsel sehr gut, aber ein bisschen Puffer ist immer von Vorteil. Wenn man es nicht mehr rechtzeitig schafft, einen neuen Vertrag abzuschließen oder – wie bei Stromio- und Gas.de – plötzlich die Verträge aufgelöst werden, fällt man in die Grund- oder Ersatzversorgung. Also man muss nicht befürchten, dass man dann keinen Strom mehr hat.

Können Stromanbieter einen Wechsel auch ablehnen?

Ja. Nur ein Grundversorger muss Kunden aufnehmen, andere Anbieter können sich ihre Kunden aussuchen. Warum sie jemanden nicht genommen haben, müssen sie auch nicht begründen. Momentan ist es aber eher so, dass es sein kann, dass man sich auf einem Vergleichsportal einen Tarif aussucht und auf der Seite des Anbieters feststellt, dass der gerade keine Tarife anbietet. Einige Anbieter wollen gerade keine neuen Kunden. Viele wollen erst mal abwarten, wie das mit den Preisen an der Strombörse weitergeht.

Video Heizkostenabrechnung: 80 Prozent der Bürger sind besorgt 1:30 min Vier von fünf Bürgern machen sich aufgrund steigender Energiepreise Sorgen wegen der nächsten Heizkostenabrechnung. © dpa

Wie wird sich der Strompreis perspektivisch entwickeln?

Wenn die EEG-Umlage abgeschafft wird, könnte – je nachdem, ob die Stromversorger die Senkung auch an die Kunden weitergeben – eine Entlastung eintreten. Die Strombörsenpreise sind gerade nicht mehr so extrem hoch wie um Weihnachten, aber sie sind weiterhin sehr hoch. Und es gibt noch Energieversorger, die ihre Preise noch nicht erhöht haben. Manche Kunden und Kundinnen waren bisher auch durch eine Preisgarantie geschützt. Wir rechnen also damit, dass noch einige Anbieter nachziehen mit Preiserhöhungen. Der Strompreis hängt auch am Gaspreis und der hängt am Russland-Ukraine-Konflikt. Wenn es da eine Entspannung gibt, würde sich das auch auf den Strompreis auswirken. Aber das kann im Moment keiner vorhersagen. Das heißt gerade ist der Unsicherheitsfaktor da auch noch eingepreist. Wer jetzt noch einen günstigen Tarif hat, sollte also abwarten und auf keinen Fall proaktiv wechseln.

Fossiler Strom ist eigentlich teurer als Ökostrom. Warum kommt das nicht bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an?

Weil Ökostromanbieter auch – wie alle anderen – Graustrom an der Börse kaufen – und grüne Zertifikate dazu. Weil sich der grüne Strom an der Börse mit dem fossilen vermischt, entsteht daraus kein Preisvorteil. Physisch bekommen alle den gleichen Strom.

Und wird sich das perspektivisch ändern?

Dafür müsste man das ganze Strommarktdesign ändern. Gerade richtet sich der Preis danach, wie teuer die Erzeugung einer Kilowattstunde für die Kraftwerke ist. Dieses System passt aber nicht auf erneuerbare Energien. Denn wenn die Anlage einmal installiert ist, kosten die Kilowattstunden nicht zusätzlich. Die werden gerade für 0 Cent eingespeist. Wenn wir irgendwann – in 15 Jahren bestenfalls – fast nur noch erneuerbare Energie haben, können wir die Energie aber nicht für 0 Cent handeln. Dann brauchen wir ein neues Design für den Strommarkt. Wir haben noch viele Investitionen vor uns, wie Netzausbau oder Errichtung der Anlagen, aber perspektivisch wird der Strom dann günstiger werden.

Sollte man als Verbraucher oder Verbraucherin jetzt schon Ökostrom beziehen, um die Energiewende zu unterstützen?

Wir raten eher dazu, sich einen energieeffizienten Kühlschrank anzuschaffen oder Glühbirnen durch LEDs zu ersetzen. Denn gerade ist es so, dass der Ökostrom, den wir in Deutschland beziehen, überwiegend aus Österreich oder Norwegen kommt. Denn hierzulande wird Ökostrom schon gefördert und darf nicht noch zusätzlich verkauft werden. Dadurch fördert man im Moment nicht die Energiewende in Deutschland, wenn man Ökostrom bezieht. Wobei sich das gerade auch etwas ändert: Denn bei einigen Anlagen, zum Beispiel Windkraftanlagen, läuft gerade die EEG-Vergütung ab. Dann stehen sie dem deutschen Ökostrommarkt wieder zur Verfügung. Es werden in den nächsten Jahren immer mehr Anlagen aus der Vergütung herausfallen, die dann auch für Ökostromtarife zur Verfügung ständen. Kundinnen und Kunden könnten dann über entsprechende Tarife tatsächlich den Ausbau der Erneuerbaren fördern.