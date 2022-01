Alternative Heizsysteme: Nischen mit Potenzial

Anzeige

Wenn Heizsysteme Songs wären, dann wären Gas- und Ölheizungen massentaugliche Hits, die gefühlt seit Ewigkeiten die Charts anführen. Wärmepumpen wären ein viel gespielter Newcomer und Holzheizungen sowie Fernwärme Musik für einen Minderheitengeschmack. Andere Heizungsarten wären so gut wie nie zu hören. Oder anders ausgedrückt: Sie besitzen kaum Marktanteile. Aus ökologischer Sicht ist das etwa im Fall von Kohleheizungen auch gut so. Andere Technologien sind hingegen zumindest für den Übergang sinnvoll, in bestimmten Fällen geeignete Nischenprodukte oder bieten Lösungen für die Zukunft. Ein Überblick:

Solarthermie

Sie ist am weitesten verbreitet. Rund 2,5 Millionen Anlagen wurden bis jetzt auf deutschen Dächern installiert. Unterschieden wird zwischen Flach- und Röhrenkollektoren. Letztere besitzen einen etwas höheren Wirkungsgrad. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenenergie in Wärme um. Im Winter, wenn die Sonne nur kurz scheint oder der Himmel stark bewölkt ist, arbeiten sie schlecht oder gar nicht. Deshalb werden sie vorzugsweise mit einer anderen Wärmequelle kombiniert.

„Solarthermie passt gut zu Heizungen mit einem Kessel oder Brennwertgerät“, erklärt Matthias Wagnitz, Experte beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). Auch als Ergänzung zu einer Wärmepumpe sei die Technik sinnvoll, ergänzt Ramona Mittag von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Eine Kombination mit einem Warmwasserspeicher ist ratsam. Für solarthermische Anlagen gibt es üppige Fördermittel.

Blockheizkraftwerke (BHKW)

Sie arbeiten nach dem Prinzip der Kraftwärmekoppelung, das heißt, bei der Erzeugung von Strom wird die dabei entstehende Wärme genutzt. Insofern besitzen sie einen hohen Wirkungsgrad. Geeignet sind die Anlagen, um mehrere Wohneinheiten zu versorgen, etwa in Mehrfamilienhäusern oder Quartieren. In der Regel werden sie mit einem anderen Heizungssystem kombiniert. Meist werden BHKW mit Erdgas betrieben – dann fällt die Ökobilanz vergleichsweise schlecht aus.

Eine Alternative sei Biogas, das aus Pflanzen gewonnen werde, erklärt Alexander Steinfeldt vom Verbraucherportal co2online. „Das ist aber sehr teuer.“ Außerdem ist es bedenklich, wenn dafür im großen Stil landwirtschaftliche Flächen genutzt werden. Einige Anlagen arbeiten auch mit Brennstoffzellen. „Das ist eine schöne Idee und klingt sehr innovativ“, sagt Mittag. Allerdings sei der dafür notwendige Wasserstoff unter Aufwendung von viel Energie herzustellen. „Das ist dann interessant, wenn Überkapazitäten an grünem Strom bestehen“, erläutert die Expertin.

Auf dem Markt gibt es erste Produkte, die selbst produzierte Solarenergie dafür nutzen, Wasserstoff zu erzeugen, der dann zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Brennstoffzellen seien allerdings noch nicht massentauglich, eher etwas für technikaffine Menschen und vergleichsweise teuer, gibt Steinfeldt zu bedenken. Solche Heizungsanlagen kosten meist weit über 30.000 Euro. Auch dafür können Fördermittel beantragt werden.

Heizen mit elektrischer Energie

Als Strom noch günstig war, hatten Nachtspeicheröfen Hochkonjunktur. Inzwischen gelten Direktstromheizungen als überholt. Doch das könnte sich ändern. Denn Strom lässt sich grundsätzlich in großer Menge regenerativ erzeugen, der für Power-to-Heat-Technologie verwendet werden könnte – beispielsweise für Elektrokessel oder Wärmepumpen. Eine Alternative ist die Power-to-Gas-Technologie: Dann wird mit dem Strom und mittels Wasserelektrolyse ein Brenngas hergestellt. Meist ist das Wasserstoff, mitunter auch Ammoniak oder Methan.

Stammt der Strom aus regenerativen Quellen, können in bestimmten Fällen auch Infrarotheizungen eine ökologische Alternative sein. „Sie bestehen aus Matten, die sich aufheizen“, erklärt Wagnitz. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern fielen aber sehr hohe Kosten an. Auch deshalb seien sie in Bestandsgebäuden als normale Heizung ungeeignet, sagt Mittag: „Infrarotheizungen können aber in gut gedämmten Häusern oder selten genutzten Räumen sinnvoll sein.“

Weitere Technologien

Vor allem in Büros könnte die Abwärme, die Server erzeugen, zum Heizen genutzt werden. Große Serveranlagen wären auch in der Lage, Nah- und Fernwärmenetze zu speisen. Eisspeicherheizungen klingen zunächst wie ein Widerspruch in sich, arbeiten aber zuverlässig und nachhaltig. Sie bestehen aus einem großen Eisspeicher, in dem Wasser gefroren und wieder aufgetaut wird. Die dabei gewonnene Energie lässt sich in Wärme umwandeln. Für einen umweltfreundlichen Betrieb werden eine Wärmepumpe und eine PV-Anlage benötigt.

Baulicher Wärmegewinn

Die Wärme der Sonne lässt sich ganz einfach nutzen, indem große Fenster ins Haus eingebaut werden – im Idealfall Richtung Süden. Die solare Einstrahlung sorgt für eine Aufheizung der Räume. Damit es im Sommer nicht zu heiß wird, sollte auf Dachüberstände geachtet werden. Außerdem ist Sonnenschutz erforderlich, etwa in Form von Markisen oder Jalousien. Kontrollierte Wohnraumlüftungen mit Wärmerückgewinnung halten Wärme, die etwa beim Kochen oder Duschen entsteht, im Haus. Die Anlagen tauschen verbrauchte Luft gegen frische aus. Dabei wird die Energie der Abluft zum Aufwärmen der Außenluft genutzt. Auf diese Weise lassen sich über 90 Prozent der Wärme zurückgewinnen.